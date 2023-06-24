三人聯賽決賽因天雨中斷　擇日移師室內場進行

香港三人籃球聯賽原定今日（24日）假修頓球場煞科，滿貫A和永倫A分途打入決賽，惟開局不久，因天雨關係煞停。香港籃球總會表示，會移師室內場完成餘下賽事，具體安排有待公布。

籃總今年首辦三人聯賽，與銀牌和聯賽並列三大錦標，以推動三人籃球發展。賽事囊括所有屬會，包括男子甲一、甲二、乙組及女子甲組、乙組，每個屬會派出兩隊，共180隊分級別作賽。

賽事選址修頓室外場，原定上周六（17日）煞科，因天雨關係延至本周。男子高級組十支出線隊中，康仁福建B和晉裕A棄權，強陣出擊的滿貫A以15：12擊敗南華A，晉級四強對滿貫B。由隊友變成對手，雖然不至於劍拔弩張，仍有數個封阻，引來球迷起哄。滿貫A有蔡再懃和李琪坐鎮，以21：19贏出這場「內閧」，與永倫A爭奪冠軍。

惟決賽前突然下起大雨，好不容易停雨，還須拖乾地板才能繼續，賽事延遲近半小時。為免受傷，球員減少鏟籃，增加外投，但永倫A領先4：1之際，天雨再次「作怪」，賽事難逃延期命運。籃總總幹事朱春生表示，將移師室內場完成男、女子高級組決賽，具體時間和地點有待公布。