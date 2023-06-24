《邨JUMP！》男子金盃決賽　華富飛魚挫鳳德野馬奪冠

《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽男子金盃決賽在周六（24日）上演，「鳳德野馬」與「華富飛魚」正面交鋒，最終華富飛魚成功以10分之差勝出，奪得冠軍。

鳳德主力謝祖佑初段狀態理想，球隊頭9分有7分由此子包辦，但華富有陳業林，黎家希及李進煜等接力搶分，令華富第1節領先14:11。謝祖佑到第2節延續火熱狀態，兩次上籃得手之餘，其中1次更搏得「and 1」，加上黃譽昇搶下進攻籃板後放入兩分，一度以20:18反超。不過華富耐心組織攻勢，往往傳出空檔，讓不同球員得分，因而搶回領先，以25:20完上半場。

換邊後戰情依然緊湊，黎希樂多次搶下進攻籃板後搏得罰球，加上鳳德幾次進攻都未能得分，華富得勢不饒人，成功拉開至38:28完第3節。鳳德野馬到最後1節嘗試發力，力圖平反敗局，可惜進攻不順之餘，也未能保護籃板，令華富成功控制節奏。鳳德的周子健於尾段連取4分，把分差收窄至單位數，可惜最終都無法如願反勝，「華富飛魚」以51:41勝出，勇奪男子金盃冠軍。

黎希樂今場屢次為球隊守住籃板，並穩定命中罰球，助球隊力保勝局，奪冠而回，他亦認為全隊下半場做好防守，減輕對手火力，策動反攻為致勝關鍵：「上半場令謝祖佑入很多球，所以教練中場休息叫我們盡力防守，搶好籃板，努力處理快攻。」「阿樂」續稱自己在籃底多次搏到犯規，令對方隊犯滿額，令隊友有更多罰球機會，對取勝非常重要。

此外，「華富飛魚」今場多次傳出空擋，令不少球員能夠得分，「阿樂」解釋這是球隊一貫打法，令華富可以在個人能力相對較遜色下，仍能取得勝仗：「因為球隊沒有個人能力極強的球員，如果依舊不斷單打就很容易輸掉比賽。」