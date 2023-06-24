紐卡素退出競逐　熱刺有望簽麥迪臣

根據英國《太陽報》報道，紐卡素敲定簽入AC米蘭中場辛度東拿利之後，將會放棄收購李斯特城中場占士麥迪臣，令熱刺有機可乘，有望以4,000萬鎊(約4億港元)買到呢位26歲英格蘭國腳，藉以展示會方爭霸雄心，有助說服射手哈利卡尼留隊。

李斯特城下季降落英冠，主力成為各大豪門「瓜分」目標，紐卡素同熱刺都睇中占士麥迪臣，李城一度要求5,000萬鎊(約5億港元)轉會費，但隨住紐卡素退出競逐，加上占士麥迪臣只剩下1年合約，估計熱刺只需要出4,000萬鎊就可以買到呢位球星。占士麥迪臣今季英超上陣30場入10球及9次助攻，如果熱刺簽到佢，將可大大提升進攻力。

此外，熱刺亦計劃收購後衞，目標人選包括富咸中堅艾達拉比奧約，呢位25歲英格蘭守將身高1米96，制空力強，佢同樣只剩下1年合約，轉會費唔會貴。熱刺同時睇中水晶宮中堅馬克古希，呢位22歲英格蘭國腳身價達5,000萬鎊。如果熱刺可以簽入上述3位猛將，提升爭標實力，哈利卡尼或者會改變主意，選擇留隊。