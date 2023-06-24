近況弗到爆勒唔住　西班牙U21撞散格仔兵

U21歐國盃踢到第二輪，周日(25日)凌晨B組奪標熱門西班牙U21出戰克羅地亞U21。「小狂牛」首輪順利擊敗東道主之一嘅羅馬尼亞U21，盡展霸氣，對住首輪輸波嘅「格仔兵團」，贏面極大，佢哋近9仗7勝2和，當中6次贏2球或以上，讓1/1.5球照撐上盤。(Now 630周日凌晨2時45分直播)

西班牙大國腳剛於歐國聯決賽擊敗克羅地亞捧盃，今仗輪到師弟交手，5屆冠軍「小狂牛」氣勢贏晒，佢哋首輪以3比0大炒羅馬尼亞U21，該仗戰至下半場由維拉利爾新星阿歷斯巴爾拿打破僵局，貝迪斯小將桑米蘭達擴大比數，最後由曼城「三冠王」成員之一嘅沙治奧高美斯埋齋，最重要係全場壓制對手，控球率高達79%，霸氣盡露，可見一眾球員狀態甚佳，有望連勝。

克羅地亞U21首輪面對烏克蘭U21，最終淨吞兩蛋，演出令人失望，今晚哀兵上陣面對小組最強嘅西班牙U21，為爭出線都要焗攻，可惜「格仔兵」防線欠穩隨時輸多幾粒，加上近年對賽畀對手食住，難逃輸波厄運。