費度：洛杉磯勢戴「帽」3連勝

西岸榜首FC洛杉磯今仗將會於主場迎戰溫哥華白帽，有望成功取得3連勝，繼續保持榜首領先優勢。FC洛杉磯進入今場賽事前走勢相當強勁，特別是上輪聯賽以1比0擊敗了西雅圖海灣者後，令他們升上榜首位置。這支衞冕季後賽總冠軍球隊，雖然在月初曾連輸兩場給侯斯頓戴拿模，但我認為這個兩連敗成績歸咎於頻密的賽程，而不是陣容出現問題。

隊長卡路士韋拿繼續成為球隊的精神領袖，上星期對賽肯薩斯體育會並於90分鐘攻入致勝入球，盡顯自己依然是美職聯其中一位最出色的球員。但陣中首席射手丹尼斯布安加近4場聯賽1球不入，所以如果他能夠重拾射門鞋取得入球的話，FC洛杉磯的實力將會大大提升。

溫哥華白帽近兩場聯賽都和局收場，距離FC洛杉磯有10分之差。然而，我認為這支加拿大球隊今季表現進步良多，我預計他們今季將可打入季後賽。

前線攻擊火力方面，他們是美職聯西岸第2入球最多的球隊，前鋒拜恩韋德是球隊入球的主要來源。他們的防守表現也不太差，雖然我感到他們並不擅於在禁區內應付對方的高空球攻勢，所以FC洛杉磯或許會在這方面取得甜頭。由於FC洛杉磯升上聯賽榜榜首位置後士氣高昂，加上今仗擁有主場優勢，我預計他們將可獲勝。