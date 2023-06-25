阿仙奴閃電組軍　今個星期2億鎊「打包」3星

上季英超大好形勢下失落冠軍嘅阿仙奴，為繼續挑戰曼城王者寶座，今個夏天閃電組軍。據英國傳媒報道，「兵工廠」今個星期會豪掟2億鎊(約20億港元)，「打包」收購迪格蘭賴斯、夏維斯同祖利安添巴3大球星，希望喺7月初季前集訓展開前，完成主要組軍工作。

首先，阿仙奴已同車路士傾掂數，將以6,500萬鎊(約6.5億港元)收購德國國腳夏維斯，呢位24歲球星目前正渡假，阿仙奴已安排佢喺西班牙做體測，好大機會成為率先「官宣」加盟球員，消息指佢更已經揀着至愛嘅29號波衫，簽約後會同布卡約沙卡成為陣中最高薪球員，周薪超過20萬鎊(約200萬港元)。

另外，荷蘭媒體周六(24日)報道，阿積士中堅祖利安添巴亦已答應簽約阿仙奴，兩間球會正就轉會費細節磋商，轉會費總值4,300萬鎊(約4.3億港元)。呢位22歲荷蘭國腳可以踢右中堅同右閘，係阿仙奴領隊阿迪達對防線收購頭號目標，消息指談判非常順利，預計好快可以完成交易。

至於阿仙奴夏天頭號收購目標迪格蘭賴斯，雖然受到曼城同曼聯爭奪，不過據英國多間傳媒報道，「兵工廠」喺呢場爭奪戰有絕對優勢，因為迪格蘭賴斯已向其他斟介球會表明，佢只係希望加盟阿仙奴，消息指阿仙奴周一(26日)將會開出總值1億鎊(約10億港)轉會費，符合韋斯咸嘅索價，令阿仙奴今個星期買人費用突破2億鎊。