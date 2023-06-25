蜘蛛俠倒熱刺米：卡尼、孫興民去皇馬啦！

因飾演「蜘蛛俠」而深入民心嘅英國男星Tom Holland，係著名嘅熱刺忠實球迷，不過佢近日接受《UNILAD》訪問，除咗大談佢嘅荷里活事業，亦發表對愛隊熱刺嘅感受，最「爆」嘅係佢竟然叫哈利卡尼快啲加盟皇家馬德里，而且仲要帶埋孫興民，唔好留喺熱刺抱憾！

Tom Holland一直係高調熱刺迷，上年就曾經呼籲基利安麥巴比加盟熱刺，但係隨住熱刺表現持續低沉，「蜘蛛仔」亦心灰意冷，表示支持熱刺本身係一件好困難嘅事，而且球隊多年無冠，球迷都練出無比韌力同忍耐力，不過講到偶像哈利卡尼，「蜘蛛仔」就叫佢唔好再等。

被問到有咩想同哈利卡尼講，Tom Holland直接表示：「去馬德里啦！去成為世界最佳球員，你值得嘅！」Tom Holland再承認孫興民係佢最愛球員，佢同樣寄語老孫：「跟埋哈利卡尼走啦！一齊走，一齊贏個歐聯冠軍返嚟，唔該晒！」