U21歐國盃　瑞士意大利鬥攻入球騷

U21歐國盃D組第二輪賽事，瑞士U21大戰意大利U21，瑞士上仗反敗為勝全取3分，至於意大利因球證誤判導致輸波，今仗不容再失，肯定豁出去搶攻，加上對手瑞士U21攻強守弱，近5場總入球全開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（Now 635周一凌晨零時直播）

瑞士U21上仗對挪威U21，開賽19分鐘已經失守，幸好中場伊美利表現大勇，射入1球及1次助攻，協助球隊反勝2比1。事實上，瑞士水準一向非常飄忽，包括熱身賽在內近6場比賽取得3勝3負，無獨有偶，3場勝仗都係贏2比1，至於三場敗仗有兩仗係輸2比3，可見瑞士踢法非常開放，預料今仗無懼同意大利U21鬥攻。

另一邊廂，意大利U21上仗對法國U21，踢到補時曾經有1次攻門，皮球過咗龍門白界線後，先至被對方球員擋出，但球證認為個波未入網，結果輸1比2。賽後意軍上下都非常憤怒，今仗勢必化悲憤為力量，全力爭取贏波。意大利U21陣容強大，擁有中場辛度東拿利、翼鋒韋費特干洛圖等大國腳，上仗射門多達16次，仲多過法國6次，整體踢法進取，有利製造大比數賽果。

直播表

周日3:30pm 韓職 仁川聯 Vs 浦項制鐵

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周一凌晨零時 U21歐國盃 捷克U21 Vs 德國U21

Now 633

周一凌晨零時 U21歐國盃 英格蘭U21 Vs 以色列U21

Now 630

周一凌晨零時 U21歐國盃 瑞士U21 Vs 意大利U21

Now 635

周一2:45am U21歐國盃 挪威U21 Vs 法國U21

Now 630

周一3:30am 美洲金盃 千里達 Vs 聖基茨和尼維斯

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周一6:00am 美洲金盃 海地 Vs 卡塔爾

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周一7:30am 阿甲 沙米恩圖 Vs 圖庫曼體育會

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周一8:00am 美洲金盃 墨西哥 Vs 洪都拉斯

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