港超聯　晉峰新季變身聯合國部隊

晉峰周日(25日)透過球隊facebook專頁宣布，隨着艾拔簡奴退役，以及費利浦薩、羅拔奧度、列卡度和栢保羅等外援離隊，在新一個球季將會有多張新面孔加入，包括來自巴西的前鋒列比路(Caíque Ribeiro)、澳洲籍中堅史密夫(Bradie Smith)、 東瀛翼鋒岡村晏登(Anto Okamura)，以及來自南韓的後衞金相佑(Kim Sang Woo)等等。

現年30歲的列比路，2012年離開巴西名牌球會山度士的U20後，便到泰國展開外流生涯加盟素可泰。兩年後回流巴西，直至2017年再赴泰國搵食，投效Kasem Bundit University FC，之後一直在泰國聯賽打滾，來港成為晉峰一份子之前效力曼谷FC。其中在2021至22年球季，列比路以18個入球成為隊中首席射手，並協助曼谷FC奪得T3聯賽亞軍。

【列比路 Caique Freitas Ribeiro】

司職：前鋒、進攻中場、右翼

出生日期：1993年1月15日 身高：1米76

出身自悉尼聯U19，2015年到英國加盟半職業球隊Nostell Miners Welfare，1年後重返澳洲球壇，先後效力多支省聯賽球隊。2020年底曾短暫外流蒙古，為Arambagh Krira Sangha披甲，約半年後再次回流，效力過多支省聯賽球隊，來港前則為維多利亞州國家超級聯賽2球隊普列斯頓雄獅一員。

【史密夫 Bradie Smith】

司職：中堅、防中、右後衞

出生日期：1998年1月2日 身高：1米80

2016年離開千葉縣立八千代高等學校的岡村晏登，同年在Ichikawa SC展開職業球員生涯，直至2018年追隨一眾前輩的步伐，開展外流之旅，先後到過馬耳他、蒙古和泰國落班，來港前則在新西蘭為地區聯賽球隊North Wellington FC披甲，上陣7場交出兩入球及兩助攻。

【岡村晏登 Anto Okamura】

司職：左翼、後上前鋒

出生日期：1997年7月31日 身高：1米73

就讀漢陽大學期間一直屬主力後衞，2017年透過新人選秀加入慶南FC，期後曾外流到馬來西亞加盟霹靂州發展局（PKNP），上陣12場錄得4個入球，來港前曾效力南韓K3球隊昌源。

【金相佑 Kim Sang Woo】

司職：中堅、防中

出生日期：1994年6月11日 身高：1米86

除上述4位新外援球員外，上季效力港甲九龍城、合資格申請「轉本地」的尼泊爾球員艾欣亦會加盟。至於其他新季組軍消息，包括新任主教練及其他加盟的本地球員，將於稍後再作公布。