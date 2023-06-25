輪到搶名帥　希拉爾出2.5億年薪請阿里基

沙特阿拉伯球會近期瘋狂以天價薪酬簽入球星之餘，依家開始出手搶名帥，根據意大利媒體《米蘭體育報》爆料，沙特豪門希拉爾開出3,000萬歐元(約2.5億港元)年薪邀請祖雲達斯教練阿里基執教，預料未來幾日內就會成事。

希拉爾早前已經簽入車路士中堅高列巴尼、狼隊中場魯賓尼維斯，依家希望聘請1位世界級名帥率領球隊，並睇中阿里基。呢位55歲意大利籍主帥教波生涯奪得多項錦標，包括為AC米蘭及祖雲達斯合共捧過6次意甲冠軍，並2次協助祖記打入歐聯決賽。

不過，阿里基2年前回巢祖雲達斯之後，球隊成績欠佳，今季更因為球會被控造假數，被扣10分，無緣下屆歐聯，隨時可能換帥，希拉爾想趁機搶人。

阿里基現時年薪為700萬歐元(約6,000萬港元)，並根據成績有另外200萬歐元(約1,700萬港元)浮動獎金，希拉爾直接向佢開出一份3,000萬歐元固定年薪嘅3年合約，遠高於佢目前待遇。

阿里基現時正在意大利撒丁島度假，預料未來幾日會決定是否接受希拉爾提供嘅合約。