手執3分唔使急　英格蘭U21睇定食吼半和

U21歐國盃C組，英格蘭U21撲擊以色列U21。「小三獅」首輪擊敗捷克，手執3分睇定嚟食，佢哋近期都係先求穩陣，近5仗4次開半場和；以色列上仗賽和德國有驚喜演出，半和有計。（Now 630周一凌晨零時直播）

英格蘭貴為爭標熱門之一，首輪亦有個好開始，憑兩位中場積及藍斯同伊美路維下半場各建一功，以2比0輕取捷克U21，全取3分，加上同組德國U21首輪只能同以色列U21打和1比1，英格蘭暫時排榜首，如果今場砌低以色列，就可以喺第3輪火併德國之前確定出線，相信半場會以試探為主，等下半場發力一舉全取3分。

睇番英格蘭上仗表現相當平穩，領隊卡斯利排出4-2-2-2陣式，前場逼搶效果顯著，全場控球率高達71％，相信今仗對以色列同樣穩中求勝。而且「小三獅」近期鍾意謀定後動，近5仗4次開半場和，包括今年初大勝另一勁旅法國4比0，半場都係0比0。

以色列近年青訓做得唔錯，早前喺U20世盃打入4強，今次輪到一班師兄喺U21歐國盃上陣，佢哋表現絕不失禮，首輪火併衞冕嘅德國，半場同對手踢成1比1，雖然之後有１人被逐，但最終都可以守到完場，踢法相當硬淨。今晚上半場有氣有力下，要頂住「小三獅」唔係難事，一於再追半和。