香港鐵人揚威亞洲U23及青少年賽　混合接力衝金成功　

香港三項鐵人隊於名古屋舉行的亞洲U23及青年錦標賽，奪得美滿成績。（相片由三鐵總會提供）

周日（25日）於日本名古屋上演的男女子混合接力賽，代表Robin Elg、彭詩雅、伍泰龍及賀詩樂以節節領先的姿態，最終拋離對手接近一分鐘的優勢，成功奪得金牌，而Robin Elg先前已在U23男子組個人賽掄元，個人擸走兩金表現搶鏡。

混合接力賽先由狀態大勇的Robin Elg首發，憑藉跑步項目拉開其他對手近10秒優勢交予彭詩雅，並再稍稍拉開第2名日本選手；其後的伍泰龍表現出色，保持約15秒優勢完成游泳後，於單車及跑步項目將其餘對手拉開到45秒優勢，最後由賀詩樂保持優勢領放對手，最後港隊以接近一分鐘的優勢率先衝線，為香港成功衝金。

另一港隊年輕組合曾祥星、韋琪、葉徳朗及韋堤則以第五名衝線，為港隊完美結束今次名古屋之旅。

至於周六（24日)上演的個人賽，港隊運動員亦有出色表現，賽事以半奧運距離進行。U23男子組港隊代表Robin Elg及伍泰龍勇奪金牌及銅牌，令港隊連續兩年於U23亞錦賽封王！ 曾祥星及洪迪朗分別奪得第6及第8名。

女子U23賽事，彭詩雅於游泳表現出色，並於單車穩守優勢，一直在較前位置直至最後跑步後段，拋離大部份對手，為港隊添一面銀牌。女子青年組Pauline Courret亦爭得銅牌。