如虎添翼　曼城同「蒙面俠」達成加盟協議

「三冠王」曼城喺轉會市場都獲得重大勝利，根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，「藍月亮」已經同RB萊比錫中堅加華度爾達成個人待遇條款，呢位21歲克羅地亞國腳同意入「城」，現時兩間球會正在進行交易談判，RB萊比錫要求1億歐元(約8.53億港元)轉會費。

加華度爾2年前由薩格勒布戴拿模加盟RB萊比錫之後，迅速冒起，並成為克羅地亞獲得上年世界盃季軍嘅主力，由於佢喺世界盃戴住面罩比賽，因而被稱為「蒙面俠」，當時已經傳出曼城同皇馬都有意收購呢位天才中堅。

特別係曼城領隊哥迪奧拿一直對加華度爾嘅評價非常高，渴望將佢收歸旗下，加上「藍月亮」現有中堅拿樸迪可能今夏離隊，文路爾艾簡治水準不穩，促使曼城加快步伐，力斟加華度爾，現時總算同佢達成個人待遇條款。

不過，RB萊比錫要求最少1億歐元轉會費，成為加華度爾入「城」最大障礙，依家就睇曼城夠唔夠牙力說服呢支德甲球隊「收順啲」。