美斯申請退出阿根廷1年　暫別前演帽子戲法

阿根廷「球王」美斯上年完成捧世盃冠軍心願，不過36歲嘅佢未有退休打算，早前宣布加盟美職國際邁亞密後，有傳佢向阿根廷領隊史卡朗尼提出「請假1年」，暫停國家隊嘅比賽，騰出更多時間同家人適應美國新生活。美斯周日(25日)再披阿根廷戰衣踢表演賽，只踢半場就連中三元。

據英國《每日鏡報》報道，美斯今月中為阿根廷嚟北京踢熱身賽後，向史卡朗尼提出暫別國家隊嘅要求，主要目的係集中精神安頓家人喺美國嘅生活，希望12個月後重返阿根廷，目標係出戰2026年由美國、加拿大、墨西哥合辦嘅世盃，至於明年夏天舉行嘅美洲國家盃，暫未知美斯會唔會參加。

報道指史卡朗尼對美斯嘅要求感到震驚，不過亦會如佢所願，而有關申請要先經過阿根廷足總審核，但同樣預計問題不大。據報美斯會喺7月22日為國際邁亞密首演，向新球會報到前依家返阿根廷過佢嘅36歲生日(6月24日)，周日佢更披起阿根廷戰衣對母會紐維爾舊生，作為前隊友麥斯洛迪古斯嘅告別賽。

曾效力馬德里體育會、利物浦等球會嘅麥斯洛迪古斯，今年初宣布掛靴，今場告別賽安排佢最後效力嘅紐維爾舊生對阿根廷，賽事球星雲集，巴迪斯圖達、奧迪加、甘比亞素、迪馬利亞、沙維奧拿等名宿都有參加，不過鋒芒肯定畀美斯搶晒，紐維爾舊生球迷仲出埋無人機同大型燈火Show為美斯慶生日。

告別賽美斯再披阿根廷戰衣，全部球員都着上麥斯洛迪古斯嘅11號，美斯只係踢上半場，但已經足夠時間畀佢演帽子戲法，包括開波4分鐘轟入精彩罰球，最終紐維爾舊生以7比5贏波。美斯賽後亦暗示唔會因為贏世盃就退休：「世盃冠軍的確好特別，但所有球員嘅夢想...係會諗未將仲可以贏乜，而唔係過去贏過啲乜嘢。」