女子足總盃　傑志12碼挫「車女」膺雙冠后

「賽馬會女子足球聯賽足總盃（淘汰賽）」周日（25日）於九龍灣公園上演決賽，由傑志對車路士足球學校（香港）。兩隊法定時間踢成1比1平手，最終傑志經互射12碼後、以總比數6比5（12碼贏5比4）勝出，繼上周聯賽煞科日再次擊敗對手，成為雙冠王。

傑志上周在聯賽煞科日擊敗「車女」，勇奪聯賽冠軍，今場自然想再下一城，正選派出鍾貝琪鎮守中路，蘇鎧霖負責派牌，支援張煒琪及湛靜雯攻堅；至於矢志復仇的「車女」，就由陳錦玲把關，王淑芬負責製造攻勢，梁匡蕎先列後備。

「車女」開局佔據主動，宋麗雯近門有起腳機會可惜高出，「藍鳥」之後依靠突擊進攻，張煒琪在對方球員包圍下起腳無功而還。眼見局勢未見好轉，「藍鳥」到上半場中段隨即換入鄺穎茵，加強攻力，嘗試施放長傳創造機會，可惜並未產生太多埋門，半場互交白卷。

半場較為被動的傑志，換邊後反而先開紀錄，曾浩恩禁區內被對手侵犯，鍾貝琪55分鐘射入12碼，「藍鳥」領先1比0。「車女」落後之下有姚希雯在禁區頂附近起腳，省中傑志球員彈出底線。隨後傑志反擊機會，但張煒琪門前起腳高出。「車女」戰至中後段，終於憑曾麗薇接應隊友傳中，快梁蔚雅一步挑射入網，追成1比1。

其後兩隊法定時間1比1完場，要以互射12碼決勝負，縱使「車女」到比賽末段換入後備門將李懿茵，惟仍未能阻止傑志5射全中，而「車女」第4輪就有宋麗雯操刀被梁蔚雅救出，最終傑志12碼贏5比4，總比數6比5勝出，，繼上周最後1場聯賽再次氣走對手，奪得「足總盃」冠軍，連同聯賽冠軍，「藍鳥」女足成為雙冠王。

梁蔚雅在互射12碼階段撲出1球，助球隊取勝，她賽後激動落淚，表示能夠救出1記極刑而捧盃令其更興奮，並把本季的成功，歸功於球隊以半職業運作，使大家能盡情專注足球：「自從兩年前開始搞半職業化，大家可以全情投入呢個運動，對球會嘅歸屬感多咗，張Sir同物理治療團隊都幫咗我哋好多，特別張Sir嘅賽前部署同指示真係好有用。」

前鋒張煒琪下半場錯失擴大比數的機會，之後更被「車女」追平，她坦言當時感到自責，慶幸全隊依然保持信心，戰鬥到底。「煒琪」亦向傑志致謝，感激會方令自己能夠專心朝足球發展：「好多謝傑志，令我唔使分心工作，可以一路做教練，一路做球員，集中踢好波。」

至於頭場季軍戰，港會以4比0輕取和富社企，以「足總盃」季軍完成本季所有賽事。