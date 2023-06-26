黃澤林創香港網壇歷史　首奪男單職業賽冠軍

香港網球新星黃澤林(Coleman)周日再寫歷史，他在職業巡迴賽突尼斯F29站，與對手激戰了2小時28分鐘，全場轟出14個ACE球，以2比1擊敗對手封王，首嚐成人組職業賽男單冠軍滋味，並成為首位贏得男子職業賽錦標的香港人。

這位在青年組擁有兩項大滿貫雙打冠軍的香港超新星，升上成人組之後續顯其潛力，上周在突尼斯M15級別職業巡迴賽已獲得職業生涯首個男單亞軍，繼而續留突尼斯出戰15000美元職業巡迴賽F29站，過關斬將再闖決賽，並在決賽轟出14個ACE球，以6比3、5比7、6比1擊敗意大利的 Luca Giacomini，贏得生涯首個職業賽男單冠軍。

Coleman賽後不忘在個人分社交平台與球迷分享喜悅:「香港第一!!真的冇諗過有日可以破香港紀錄，成為第一位在男子單打職業賽攞到冠軍的球員，要多謝的人太多了，衷心感謝每一位在背後支持我嘅你哋。」黃澤林在ATP男單世界排名670位，相信這個冠軍可令他排名有所提升，而這位19歲新星結束突尼斯比賽後，將返回西班牙拿度網球學校訓練，並再戰法國及西班牙兩站比賽，然後直接飛往成都爭逐世界大學生運動會。