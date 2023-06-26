携胡兆康闖最後6強　雷前鴻為港奪優秀賽冠軍

香港保齡球隊再有新星掘起，雷前鴻(James)周日在澳門國際保齡球公開賽愈戰愈勇，擊敗南韓球手張泰俊奪得了公開優秀賽冠軍，這是自「香港球王」胡兆康於2009年後，再有港將在此賽奪標。

經過連日的爭逐，雷前鴻連同麥卓賢、胡兆康、黃鈞源及劉子洋順利躋身優秀賽的最後18強，然而在優秀賽的頭8局比賽後，James以1727分暫排第６，但在第二輪的8局比賽，他與胡兆康發力，並以1812分完成跳升最後6強的首位，直闖梯級賽決賽，而胡兆康則以1707分排第5。

愈戰愈勇的James在決賽靜候，而在後8局排名次席的南韓球手張泰俊，要在梯級賽先面對新加坡的王煒雄及泰國的納保拿，最終以一局過的237分壓倒對手，取得另一個決賽席位。

香港的雷前鴻與南韓張泰俊的冠軍爭奪戰相當激烈，最終以212比202封王，這也是自「老大哥」胡兆康於2009年後，事隔14年港隊再在此捧走優秀賽冠軍，而胡兆康過去曾三度躋身決賽，但可惜都是屈居亞席。

至於女子優秀賽冠軍則由南韓的姜惠琳以190比168擊敗日本的佐藤悠里奪得。此外，兩名香港青少年隊成員林嘉垚和袁焯軒，分別獲得男子青年組優秀賽亞軍及季軍。