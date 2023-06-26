港超聯　理文提拔16歲混血門將潘尚希上一隊

港超聯球隊理文周一(26日)宣布，提升U18港美混血門將潘尚希（Cyrus）至一隊。年僅16歲的Cyrus已與球會簽署其首份職業球員合約，新一季將披上25號球衣。

司職門將的潘尚希為港美混血兒，在香港土生土的他10歲時加入理文青訓學院，過去亦曾入選不同年齡組別的香港足球青年代表隊，包括去年代表港隊出戰U17亞盃外。對於獲提升上一隊，Cyrus表示非常興奮：「可以在一間陪伴自己成長的球會當職業球員，是一件非常開心的事。在新一季會努力訓練和向前輩學習，爭取上陣時間及幫助球隊取得佳績。」

理文主教練曾昭達表示：「球會一直有留意青年軍的球員，只要有能力便有機會升上一隊。潘尚希是一個很有潛質的守門員，無論身型、判斷力及技巧都比同齡門將出色，亦很有膽識。希望他在升上一隊後，能把握上陣機會、繼續進步，在職業球員道路上走得更遠。」

球員資料

姓名：潘尚希(Poon Sheung Hei)

出生日期：2006年9月29日(16歲)

位置：守門員

身高：183cm

球衣號碼：25