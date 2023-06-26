英名將上「艦」充滿黑歷史　祖迪比寧咸有冇例外？

祖迪比寧咸以1億歐元轉會費加盟西甲班霸皇家馬德里，成為今夏最矚目轉會之一。呢位英格蘭新星更着上昔日球會名宿施丹嘅5號波衫，被睇好踏上新世代球王之路。不過風光背後充滿暗湧，事關曾經有4位英格蘭名將登上「銀河艦隊」揚帆出海，點知最終「搭沉船」，成為事業走下坡嘅轉捩點。依家同大家回顧呢啲「英軍黑歷史」，放長雙眼睇下「祖迪仔」會唔會步一班前輩後塵！

玻璃腳活基治首季冇出過

米杜士堡出身、喺列斯聯同紐卡素打響名堂嘅活基治，係著名嘅「玻璃腳」，但2004年皇馬突然宣布以1,340萬鎊簽入呢名英格蘭中堅，令唔少球迷「𢱑爆頭」，畢竟當年皇馬實行「一年一星」政策，活基治喺球迷心目中嘅卡士，同費高、施丹、朗拿度以至碧咸，點都有大段距離。

處子戰擺烏龍兼被逐

事實上，活基治加盟「銀河艦隊」後，頭一季因傷患從未上陣，到咗2005/06年球季終於有機會，不過佢嘅處子戰堪稱災難，喺主場鬥畢爾包，25分鐘頭槌改變對方遠射方向擺烏龍，踢到66分鐘更兩黃一紅被逐，雖然皇馬最後反勝3比1，但活基治就成為悲劇主角。呢一季連同盃賽，佢只為皇馬上陣14場，到2006/07年球季被借返去米杜士堡，2007年4月亦正式離隊加盟米堡。

未能融入奧雲得1年貨仔

英格蘭「金童」奧雲2004年夏天，以800萬鎊轉會費加盟皇馬。當時「銀河艦隊」已經手握「6條煙」，奧雲來投諗住如虎添翼，點知同陣中一班球星包括朗拿度、施丹及費高等，點夾都夾唔到，佢開季初段只能淪為後備，等到歐聯對基輔戴拿模一役，先交出加盟後首個士哥。

踢法唔夾「6條煙」

好景不常，皇馬該季最終「四大皆空」，西甲得亞軍、歐聯同西班牙盃都喺16強出局。由於踢法上無法適應，加上皇馬喺2005年簽入羅賓奴同巴迪斯達兩位巴西射手，奧雲嘅皇馬生涯短短一季就結束，之後重返英超轉投紐卡素，但已經無復當年勇。埋單計數，奧雲為皇馬上陣45場，只係射入16球，而呢一年「銀河艦隊」嘅經歷，亦係呢位英格蘭金童由盛轉衰嘅轉捩點。

麥馬拿文唔肯走浪費光陰

踢法同外型同樣瀟灑嘅麥馬拿文，出身於利物浦青年軍，擅於喺邊路突破，佢同碧咸可以話係當時英格蘭球壇「邊路雙王」，亦屬於利物浦上世紀90年代標誌人物。當全世界以為麥馬拿文會將職業生涯奉獻晒畀「紅軍」，點知佢拒絕續約，1999年以自由身轉戰西甲。

費高施丹來投冇位踢

麥馬拿文效力皇馬首季演出唔錯，但情況好快急轉直下，因為會方推行「星戰計劃」，先後簽入兩大巨星費高同施丹，令麥馬拿文長坐冷板。

事實上，時任皇馬主帥迪保斯基已經向麥馬拿文講明唔會重用佢，仲打算將佢賣走，但當年28歲嘅麥馬拿文堅持留低，即使做「觀眾」亦唔介意，白白浪費最黃金嘅3年球員生涯。隨住碧咸2003年夏天加盟，加上皇馬改由奎羅斯領軍，麥馬拿文最終被放棄，以自由身轉投曼城，去到2005年亦黯然掛靴。

高山低谷碧咸不似預期

英格蘭「萬人迷」碧咸喺2003年夏天離開曼聯，加盟皇馬，同施丹、朗拿度、費高、魯爾同卡路士摧手組成經典「6條煙」組合，震撼球壇。雖然碧咸喺皇馬嘅4年歲月唔稱得上「好失敗」，但肯定唔符合大家嘅期望，佢加盟皇馬前3季，皇馬西甲排名分別係第4、第2同第2名，歐聯亦未試過突破8強，對於「銀河艦隊」嚟講，絕對係唔合格。

最後一季西甲封王攞尾彩

諷刺嘅係，碧咸最後一季「失寵」後，先幫皇馬拎嘅唯一一次西甲冠軍。當年皇馬請到意大利名帥卡比路執教，碧咸隨即失去正選，2007年1月宣布完約後加盟洛杉磯銀河後，更被卡比路同會長卡達朗批評，講明剩低半季都唔會派佢上陣。不過卡比路最終改變主意，碧咸喺季尾獲得重生，皇馬最終亦喺煞科戰力壓巴塞封王。碧咸嘅皇馬生涯經歷高山低谷，總叫有過光輝時刻，但整體而言絕對不似預期。

水土不服西甲係「三獅兵墳墓」

以往亦有好多「三獅兵團」球星，轉戰重視個人技術嘅西甲，搞到「水土不服」。最著名係連尼加，1986年佢挾英甲兼世盃金靴之威名，由愛華頓轉投巴塞，上陣138仗射入52球，睇數據其實唔差，不過1988年巴塞由告魯夫執教後，夾硬要連尼加打右翼，令呢位「入球機器」威力大減，翌季黯然離隊回流返熱刺。

哥利摩亞賓納極速敗走

至於曾經屬英格蘭最高轉會費紀錄保持者嘅哥利摩亞，喺利物浦短暫威過一輪後愈踢愈霉，2001年1月輾轉去咗西甲弱旅奧維多，但都只係踢咗3仗咁大把，就被主帥安迪批評佢體能唔掂，呢位30歲性格巨星盛怒下宣布掛靴。

另一曾被喻為英格蘭未來之星嘅賓納，喺阿仙奴、列斯聯同利物浦都未能上位，2009年毅然加盟薩拉戈薩，可惜佢冇珍惜呢次翻身機會，表現曳之餘仲不守紀律，訓練經常遲到，球會短短一季後就趕走呢個「瘟神」。