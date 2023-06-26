哥斯達黎加近況差　巴拿馬上盤抵捧

美洲金盃C組兩支出線熱門碰頭，哥斯達黎加惡鬥巴拿馬。哥斯達黎加近況差，而且效力諾定咸森林嘅門將基羅拿華斯因傷缺陣，大大削弱哥斯達黎加防守力，巴拿馬剛於中北美洲及加勒比海國家聯賽取得殿軍，而且近7次鬥哥軍獲5勝1和1負，小讓平半撐巴拿馬上盤。（無綫myTV SUPER周二早上8時30分直播）

今仗雙方其實都係老對手，兩軍喺中北美洲及加勒比海國家聯賽A級聯賽同組，呢個比賽即係好似歐國聯，又係將國家隊熱身賽變成一個錦標，巴拿馬兩鬥哥斯達黎加都贏晒，更出線決賽周，最終取得殿軍，累積兩隊近7次交手，巴拿馬贏5次。

哥斯達黎加領隊路爾斯費蘭度被指亂點鴛鴦，上任兩年曾經選過100名球員，今次點兵只有4名球員擁有超過60頂喼帽，有16人國家隊上陣少於10次。球員一直未能適應及熟習踢法，除咗上年世界盃前一場熱身賽對尼日利亞，之後7場賽事從未試過可以上半場入到波，呢7場輸咗5次，今次仲要有隊長基羅拿華斯因傷缺選，實力進一步削弱。

巴拿馬上個星期剛完成兩場中北美聯決賽周賽事，球員夾到熟晒，佢哋喺中北美聯分組賽更加係一球不失，防守穩固，隊中大部分球員都出國搵食，見慣大場面，加上對賽成績佔優，今場讓平半上盤絕對揀得過。