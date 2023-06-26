黃尹雋棄戰亞運轉任評述　霹靂舞隊連串比賽備戰

有線寬頻通訊有限公司今日（26日）舉行「杭州第19屆亞運會啟動禮」，正式宣布連續7屆成為亞運之香港地區獨家官方轉播商，旗下3條免費電視頻道：76 台香港國際財經台、77台HOY TV以及78台HOY資訊台將轉播亞運賽事。雖然香港馬拉松紀錄保持者黃尹雋因已退出港隊，將不會出戰今屆亞運，但他將首次擔任評述員，以另一角色參與，並放眼9月柏林賽。

今屆亞運新增多項正式項目包括棒球、壘球、空手道、攀岩、電競以及霹靂舞，大會亦請來香港霹靂舞代表B-Boy C Plus（施嘉鑫）及其舞團成員到場獻技。C Plus早前於 WDSF 霹靂舞世界系列賽躋身 32 強，突破香港歷史成績，現時全職訓練的他表示，今屆亞運目標將放在8強以上：「我認為香港霹靂舞運動員不是技術差，而是缺乏比賽經驗，這些大賽對我們備戰很有幫助。下周我們會到杭州出戰亞錦賽，其後8、9月會有兩場歐洲賽，之後9月出戰世錦賽，在9月尾亞運前累積大賽經驗。」

C Plus亦正為奧運資格爭取積分，他表示：「現時我的世界排名50多，12月最後一場世界系列賽在香港舉行，主場出戰令我更有信心，希望年尾可以躋身世界前40名，爭取進入第二輪奧運積分賽。」

黃尹雋早前在社交媒體透露，因為贊助商的問題，暫時退出港隊。他表示，出外集訓資金有一定壓力，但整體影響不算太大：「退隊後的確有資金壓力，但就算本身在港隊的贊助也是時有時無，較難計劃訓練、比賽安排，現在唯有尋求一些商家、機構的支持。」

黃尹雋亦確認不會出戰今屆亞運：「其實都可惜，但都要取捨。亞運時天氣較熱，相對比較難做成績，馬拉松跑不到這麼多場，9月去跑柏林，如狀態好有成績，也是好的結果。」黃尹雋4月於漢堡馬拉松造出新香港紀錄2小時19分16秒，他期待於9月柏林賽再創佳績：「星期三會飛雲南進行高原訓練，一直練到7月尾的世大運，參加半馬項目，之後再去法國高原訓練，9月再跑柏林馬拉松，目標希望跑進2小時13分內。」