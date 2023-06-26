女足粉絲團　張煒琪膺雙料「香港足球小姐」

2022/23年度「香港女子足球頒獎典禮」周一（26日）假觀塘The Wave舉行，今季最高榮譽「香港足球小姐」由協助傑志贏得雙冠后的張煒琪奪得，這位港隊前鋒亦同時以22球贏得「神射手」獎，成為雙料足球小姐。

今季足總舉行的女足賽事已全部落下帷幕，為表揚球員過去一季的出色表現，足總舉行「香港女子足球頒獎典禮」，向各支得獎球隊及球員頒發獎項。其中過去一季攻入22球的傑志前鋒張煒琪，除了贏得「神射手」獎，更以23分獲選為「香港足球小姐」，有份投票的包括各支賽馬會女子足球（甲組）球會主教練及女子港隊主帥列卡度。

「煒琪」上台領獎時難掩興奮，更一度哽咽，她表示對今次獲提名感到壓力，但同時不忘感謝球會幫助渡過迷失期：「呢個獎係喺女足界接受所有人認同後，好辛苦先得到，過去有一段時間，包括喺球會嘅時候我都試過迷失方向，但張Sir（傑志女足主教練張寶春）都提名我作候選人，我係覺得無法相信，亦都令我更有壓力，想去繼續進步。」傑志女足近年實行半職業化，「煒琪」認為計劃對提升表現有幫助，並希望能夠對香港女足形成正面影響，吸引其他球隊仿效。

港隊女足即將於9月展開亞運征途，「煒琪」表示接下來會專注代表隊賽事，爭取為港隊取得佳績。至於列卡度就透露為備戰亞運，港隊女足將約戰外隊，包括先後於8月10日及13日，主場與馬來西亞進行兩場拍跳，並計劃到中國內地、南韓及越南外出比賽及集訓。