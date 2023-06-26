曼聯打算出售13人　沙特全部唔要

英國傳媒報道，曼聯除咗賣盤，今夏仲會大清洗，準備出售13名球員，不過離奇嘅係，近期全力搶人才嘅沙特，竟然對曼聯呢班球員全部冇興趣，唔打算接收，點解？

《每日郵報》報道，曼聯已開出出售名單，計有哈利馬古尼、查頓辛祖、雲迪碧克、費特、艾蘭加、阿歷士迪尼斯、艾歷拜利、麥湯米尼、甸恩軒達臣、安東尼馬迪爾同3位小將，總共13人。

曼聯已對出售球員標價，最貴係查頓辛祖，索價4500萬鎊，哈利馬古尼同麥湯米尼各收4000萬鎊，安東尼馬迪爾同甸恩軒達臣就2000萬鎊。

相對於車路士近期散貨，輕輕鬆鬆就賣晒去沙特，曼聯呢班球員就唔係咁易出貨，至少仲未聽聞沙特球隊接收。有網友回應稱：「沙特係有錢，但唔係傻仔。」可謂一針見血。

仲有一個原因，就係曼聯其中一個買家係卡塔爾財團，雖然未落實，但由於卡塔爾同沙特關係並非友好，沙特無意幫曼聯接貨，所以曼聯要出售球員，暫時只能向歐洲各隊推銷。