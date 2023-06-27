曼聯主力下周閃電復操　25日喪踢7場熱身賽

曼聯今個夏天買人未有着落，不過備戰計劃就冇任何停頓，半隊主力會喺下個星期閃電重返卡寧頓訓練基地復操，並隨即展開25日內喪踢7場嘅季前熱身之旅，據報「紅魔鬼」季前熱身總飛行距離超過24,000公里，成為全英超季前最忙碌球隊！

雖然球季只係完咗冇耐，但係新球季備戰好快又展開，據《曼徹斯特晚報》報道，曼聯安排球員分兩批歸隊，夏天未有國際賽要踢嘅球員下星期就會復操，當中包括華拉尼、安東尼馬迪爾、查頓辛祖、費特、雲比沙卡等等，傷愈復出嘅利辛度馬天尼斯同雲迪碧克、外借回歸嘅阿密特迪亞路預計亦會喺度。

至於有份踢國際賽嘅般奴費南迪斯、拉舒福特、基斯甸艾歷臣、卡斯米路、哈利馬古尼、勞基梳爾、加拿祖等15名國腳，就會喺7月10日先歸隊，確保佢哋有至少3個星期「叉電」時間，領隊坦哈格希望到時仲會有新球員加盟，頭號獵物係英格蘭中場美臣蒙特。

英國《太陽報》報道，曼聯係全英超季前最忙球隊，佢哋首場熱身賽係7月12日喺挪威對列斯聯，最後一仗係8月6日喺愛爾蘭對畢爾包，中間仲會飛去美國踢4場波，包括24小時內「分身」連鬥域斯咸同皇家馬德里，總飛行距離超過24,000公里。

日前有消息指坦哈格已為球員安排「地獄特訓」，刻苦程度媲美英國陸軍特種部隊空軍特勤隊（SAS）嘅練習，消息人士指坦哈格希望提升球員嘅耐戰力，以應付新球季英超、歐聯嘅艱苦賽程。曼聯新一季英超首戰係8月15日凌晨主場對狼隊。