同學及教練全情投入　從競技遊戲學識奧林匹克價值

【特約報道】「炸彈人」、「安全島」、「隊長球」、「聖火傳遞」、「環環相扣」……這都是賽馬會「奧翔」計劃近年重點推出的奧林匹克競技遊戲，特別是疫情放緩、社會全面復常後，這套競技遊戲深受學校歡迎，讓同學們更容易重投運動，體驗樂趣之餘，更學懂奧林匹克價值。

港協暨奧委會奧夢成真轄下的賽馬會「奧翔」計劃近兩年更向學校主力推動奧林匹克競技遊戲，「疫情前後的比較，普遍同學們的協調性下降，可能是疫情時較少出外活動，而競技遊戲不同普通訓練的運動技巧，以遊戲方式較為簡單，讓他們容易理解，也想帶給他們領悟奧林匹克精神。」

設計遊戲亦有得着

已經離開女籃港隊的盧曉盈教練，上堂時與學生們玩得相當投入:「奧林匹克價值主要是三點，就是追求卓越、尊重及友誼，在運動上的友誼可能聽得多，而追求卓越可以是團體或個人，想讓他們知道運動不一定贏或輸，就如上樓梯一樣，是一步一步累積，卓越是屬於你自己，過程都是很重要；而尊重除了是尊師重道之外，我們都要尊重隊友、對手及規則等等。」擔任了奧夢教練已有2年的盧曉盈，最近從籃球場上再轉型，已成功考獲飛機師牌照，她坦言：「打籃球、做教練，當中學到很多應變能力，對我飛行事業有一定幫助，有些難題要冷靜面對，就如打波一樣。」

事實上，推廣競技遊戲的計劃深受學校歡迎，同學們玩得投入，教練們背後也落足心血，奧夢成真督導教練（行動）何賢藝表示:「這些競技遊戲是我們教練團一齊創作的，不同教練都有他們的專長，大家構思如何將某些專項訓練設計在遊戲當中，令遊戲有着不同運動的特色，教練們也可以學習，以達到雙贏。而我們教練也可以走出舒適圈，大家混合不同的運動項目的特點，設計了大概6個遊戲，以配合不同學校的場地。」

獅子會中學梁卓新副校長對於以競技遊戲作為體育課堂項目表示歡迎，認為同學們上堂時更加投入:「學校一向注重體育，重視體育培訓，而當教練來到介紹是香港隊，或者是奧運代表，同學們更加專注，而賽馬會「奧翔」計劃的導師很好，與同學溝通且讓他們很投入，而且有競技性又有遊戲，他們都很雀躍。」梁副校續稱同學們可以從中學到奧林匹克精神，這對他們在運動以外都很重要，「大家有時忽略了那份成功感，正如同學閒時喜歡打機，都是為了那份成功感，若體育方便可以令他們得到成功感，激發他們的上進心，做其他事情，甚至由體育推動學業有正面影響力。」