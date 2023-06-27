港超聯　理文新季劍指聯賽冠軍　下月赴南韓備戰亞冠

港超聯球隊理文周二（27日）舉行公開操練，為新球季做準備，主教練曾昭達透露有兩名歐洲外援即將加盟，表示今季要力爭聯賽冠軍，並提到球隊7月中會到南韓集訓約3星期，為8月的「亞冠盃」外圍賽作準備。

理文大部份主力今季繼續留效，包括艾華頓，基華尼頓及荷西安祖等，但就有中村祐人，李康廉及加維蘭等人退役或離隊，因此球隊羅致了杜度及保連奴，並從青年軍提拔潘尚希。教練團方面就有朱兆基加盟出任助教。門將袁皓俊就因有傷在身，未有出席練習。曾昭達謂班費與去年相若約二千萬，並透露將再有3位新兵加盟球隊，包括一位本地球員，及兩名來自歐洲的外援，「達Sir」形容兩位新外援實力「接近國腳級」，有一定水平：「佢哋都係中前場球員，未嚟過香港踢波，之前效力嘅球隊水平都唔低。」

此外，「達Sir」也大讚新加盟杜度和保連奴，能夠為球隊帶來新元素：「前線需要變化，而保連奴上年踢大埔已經證明咗自己實力，能力有保證，至於杜度經驗絕對幫到球隊，加上佢就嚟入籍，對我哋調配有幫助。」理文將於8月出戰「亞冠盃」外圍賽，「達Sir」預計屆時會以旺角大球場或香港大球場作主場，並透露球隊7月中會到南韓集訓約3星期，期望能與當地球隊踢4至5場友賽，催谷比賽狀態。「達Sir」又稱本季劍指聯賽錦標，希望彌補去季遺憾：「大家上季曾經好接近贏聯賽，所以球員今年好積極，行埋呢一步，攞聯賽冠軍。」

理文上季港超煞科日，遭傑志逼和，失落聯賽冠軍。副隊長顏樂楓稱大家從中汲取經驗，相信能有所進步：「咁樣失咗冠軍梗係印象好深，要承認對手經驗的確比較豐富，既然交咗1次咁貴嘅學費，相信大家會有進步。」「達Sir」首次以主教練身份，帶領理文準備新球季，顏樂楓道整體上變化不大：「『達Sir』畀多啲自由度大家，鼓勵我哋踢得放啲，但其他嘢大致上同以前差唔多。」

理文2023/24球季球員名單（*為新加盟或升上一隊）

守門員

1.高俊

25. 潘尚希*

28. 陳嘉豪

88 袁皓俊

後衞

2. 列斯奧

3. 徐宏傑

4. 立花稜也

5. 余煒廉

14. 荷西安祖

15. 馮慶燁

18. 許可臻

19. 余沛康

31. 翁煦濤

32. 杜度*

94 施沙

中場

10. 亞哥斯達

11. 鄭兆均

12. 羅焯熙

16. 顏樂楓

23. 黃威

26. 黃俊皓

33. 迪高

前鋒

8. 艾華頓

9. 洛迪古斯

17. 張憙延

20. 保連奴*

91. 基華尼頓