港超聯　理文新兵亮相　杜度望分享爭冠經驗

港超聯球隊理文周二（27日）於將軍澳足球訓練中心（FTC），進行公開操練，多位新加盟球員，包括杜度、保連奴及由青訓升至一隊的潘尚希等都有亮相。其中前者就對即將入籍感到興奮，這位已在港超征戰多年的中堅，就希望能向球隊分享其經驗，幫助「黃黑軍團」贏得錦標。

現年33歲的杜度征戰港超多年，曾效力多支本地頂級聯賽球隊，包括2018/19賽季幫助和富大埔贏得港超冠軍，上周正式轉投理文後，是日操練亦有份現身，這位中堅表示對加盟理文感高興：「見到理文過去幾年一路進步，依家已經係有能力爭冠嘅前列分子，我試過喺港超攞冠軍，非常清楚成個過程嘅艱辛，希望以我嘅努力同爭勝心，可以幫到理文喺聯賽奪冠。」上季效力冠忠南區期間杜度經歷重傷，一度要返回巴西接受治療，是日有份跟隨大軍操練的他，透露現時已接近痊愈，並對重返綠茵場感期待。

即將在港住滿7年的杜度，表明會申請入籍，對於這個決定他表示：「入籍對我嚟講意義重大，過去7年香港畀咗我好多嘢，呢段時間我喺場內外都成長咗好多，如果一切順利，希望有朝一日可以完成為港隊披甲嘅夢想。」

同日有份現身還包括新加盟的保連奴，上季首次征戰港超，各項賽事為前東家和富大埔攻入16球，亦是少數攻破傑志大門的球員，這位森巴前鋒在新賽季延續好腳風：「嚟到呢度令我好鼓舞，無論對住任何對手，我都想努力繼續爭取入波，入到傑志波當然更特別，希望幫球隊達成贏到聯賽冠軍嘅首要目標，但我哋嚟緊首先要面對『亞冠盃』賽事。」