【官宣】拒絕沙特17億肥約　莫迪歷續約皇馬1年

西甲勁旅皇家馬德里正式宣布，同中場莫迪歷續約1年至2024年6月30日，粉碎呢位37歲克羅地亞老將去中東掘金嘅傳聞。早前有消息指有沙特阿拉伯球會向莫迪歷提供一份薪酬總值高達2億歐元(約17億港元)嘅2年合約，但佢寧願賺少啲，都要留隊繼續踢高水平賽事。

莫迪歷今夏約滿，近期不斷傳出佢可能離隊，跟隨前隊友賓施馬去沙特地阿拉伯搵食，盛傳當地有球會向「魔笛」開出一份1億歐元年薪嘅2年合約。莫迪歷經過考慮之後，最終都係選擇同皇馬續約，意味佢將於今年11月超越柏高巴約，成為皇馬史上第2大年紀球員，至於「銀河艦隊」史上最大年齡球員係已故名宿普斯卡斯，佢當年喺皇馬掛靴已經39歲零36日。

莫迪歷2012年由熱刺加盟皇馬，一直屬於球隊主力，雖然佢年紀唔細，但上季仍然上陣52場，射入6球及6次助攻。皇馬早前亦同另一位中場老將卻奧斯續約1年，加上3位新星曹亞文尼、卡馬雲加、祖迪比寧咸，令皇馬中場線集經驗同活力於一身。