已攜手出線歎慢板　西班牙烏克蘭細盤好路

U21歐國盃B組最後一輪大戰，「小鬥牛軍」西班牙U21對烏克蘭U21，兩隊同樣兩戰兩勝兼不失球，已攜手提早獲得出線資格，今仗屬於小組首名之爭，西班牙U21淨得球較多，打和都可以獲得首名，預料會採取最擅長嘅傳控戰術，力保不敗就達標。至於烏克蘭U21守強攻弱，近4場有3場總入球開2球或以下，不妨再博入球細。（Now 630周三凌晨2時45分直播）

西班牙U21沿用大國腳傳統踢法，控球率高，但入球把握力一般，其中對魚腩球隊羅馬尼亞U21，即使佔75%控球率，但都要等到下半場先至打破缺口。最離譜係上仗對克羅地亞U21，西班牙即使開賽20秒就打開紀錄，但最終僅維持小勝1比0，更何況今場和波都可以做小組首名，正好採取最擅長嘅「拉布戰術」，歎慢板留力踢8強淘汰賽。

另邊廂，烏克蘭U21過去5屆都未能出席決賽周，但今屆兩戰兩勝，令人刮目相看。呢支東歐球隊踢法務實，首仗對克羅地亞，僅有10次射門，連對手一半都冇，反而贏2比0。不過上仗對弱隊羅馬尼亞，卻顯得老鼠拉龜，踢到89分鐘靠對手擺烏龍，先至險勝1:0，守強攻弱特質明顯，加上已取得出線權，戰意成疑，唔好期望佢哋可以喺西班牙身上入波。

直播表

周三凌晨零時 U21歐國盃 格魯吉亞U21 Vs 荷蘭U21

Now 633

周三凌晨零時 U21歐國盃 葡萄牙U21 Vs 比利時U21

Now 630

周三2:45am U21歐國盃 羅馬尼亞U21 Vs 克羅地亞U21

Now 633

周三2:45am U21歐國盃 西班牙U21 Vs 烏克蘭U21

Now 630

周三7:00am 美洲金盃 加拿大 Vs 瓜德羅普

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