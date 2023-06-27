費達拿與英王妃凱瑟琳學做溫網「執波仔」

已退役的瑞士天王費達拿與英國王妃凱瑟琳最近在溫網球場出現，並且齊齊學習做球僮，曾經都是「執波仔」的費達拿更坦言「一日球僮、一世球僮」。

費達拿與凱瑟琳接受溫網邀請，與一批為溫網的球僮進行了練習，舉手指示、碌波、接球等，眼見容易其實也不簡單，需要接受長時間的練習；每年溫網都需要大約250名介乎13至15歲的球僮協助球賽，以讓每一場網球比賽能夠順利上演，而他們大約從1000位被學校推薦的青少年中脫穎而出，並在溫網的網球中心作訓練。

擁有8屆溫網男單冠軍、曾經在自己家鄉巴塞爾當球僮的費達拿非常享受這次「訓練」，他表示:「這是正確的練習，我印象很深刻的，我完全感受到溫網的球僮的付出及練習，我曾於大約9歲或10歲時在巴塞爾當球僮，我常說『一日球僮，永遠都是球僮』」

有一位女球僮指導着凱瑟琳，這位王妃都學得相當投入，凱瑟琳表示:「溫網擁有一班非常專業的男女球僮，能在幕後體驗這一切令我難以置信，他們從紀律到所學習，我相信對他們一生受用，如信心或是面對大場面，都是一個很好的學習機會。」

有球迷看到費達拿與凱瑟琳這段溫網短片，即留言希望費天王可以復出，即使是當球僮也開心，並且放上了費達拿年幼時當球僮的相片，相當可愛。溫網本周已展開外圍賽爭逐，而下周一則進行正賽賽事，塞爾維亞球王祖高域爭取衞冕，並試圖挑戰費達拿在溫網８冠的紀錄。