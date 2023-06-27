德國U21自己人都唔撐　莫高高遭種族歧視

德國U21身為上屆U21歐國盃冠軍，但今屆2場分組賽僅1和1負，瀕臨出局，屋漏偏逢連夜雨，隊內2位球員尤素法莫高高、謝錫尼根簡更加遭到極端德國球迷種族歧視，導致心灰意冷，隨時影響最後1場分組賽對英格蘭U21嘅表現。

德國U21首場分組賽對以色列U21，原本好大機會贏波，但2位前鋒尤素法莫高高、謝錫尼根簡先後主射12碼宴客，最終只能打和1比1。賽後兩人遭「網絡欺凌」，大量球迷喺社交網向佢哋發出種族歧視言論，令到尤素法莫高高非常憤怒，佢話：「當我哋贏波，就係德國人，失利嘅時候就係黑人，甚至遭種族歧視言語辱罵，實在令人噁心，令我受到傷害，我哋盡最大努力去射12碼，即使射失亦必須接受，大家都係人，我哋唔應該受到呢種對待。」尤素法莫高高所屬球會多蒙特亦發表聲明，力撐兩人，反對任何種族歧視行為。

尤素法莫高高上仗分組賽並冇上陣，結果德國U21不敵捷克U21，呢位18歲天才下仗會否披甲鬥英格蘭U21，仍然係未知之數。