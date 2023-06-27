A組尾輪生死戰　比利時穩陣波做「細」界

U21歐國盃A組尾輪生死戰，葡萄牙U21硬撼比利時。葡萄牙雖然許勝不許和，但攻力跌Watt信唔過，比利時吸取上仗失分教訓後，今仗必定先求穩陣，2.5球入球細更可取。（Now 630周三凌晨零時直播）

先講講A組形勢，東道主之一嘅格魯吉亞U21以4分排榜首，比利時U21與荷蘭U21同得兩分緊隨其後，葡萄牙U21則以一分排包尾，由於彼此差距唔大，依家4隊都有機會出線或出局，非常微妙。

當中以葡萄牙嘅情況最鮮明，頭兩輪只得1和1負，想晉級今仗非勝不可，理論上會大舉進攻，可惜缺少因傷落選嘅阿仙奴中場法比奧韋拉，令進攻創造力大打折扣，連同早前熱身賽，近4仗有3次開2球或以下，攻力麻麻。

另邊廂，比利時頭兩輪全部打和，雖然表現唔算差，不過射手奧賓達屢失良機，至今仍未開齋，被喻為「新卡卡」嘅基迪拿尼，經歷喺AC米蘭一季失意後，就算獲委任為隊長都冇料到，尤其係上輪對格魯吉亞，佢喺下半場一次半單刀機會射斜，信心盡失，加上今仗一度領先兩球下竟被追和，一眾後衞吸取教訓後唔敢再大意。預計雙方今仗都想穩中求勝，唔慌多波入，寧捧2.5球細盤。