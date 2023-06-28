轉會大龍鳳！迪基亞答應續約　曼聯突反口

曼聯轉會市場大龍鳳繼續上演，據英國傳媒報道，西班牙門將迪基亞已鐵定離隊，呢位效力曼聯12年嘅老將原本已同意減薪，並且已經簽埋新合約，點知曼聯突然改變主意取消合約。喺坦哈格對迪基亞仍有質疑下，曼聯認為迪基亞減薪幅度唔夠大，所以要求重新談判，雙方繼續合作機會極微。

據《The Athletic》報道，迪基亞喺至少1個星期前，已經答應將37.5萬鎊(約375萬港元)周薪減到20萬鎊(約200萬港元)，而且喺曼聯開出嘅新約上簽名作實，不過曼聯最後關頭突然取消合約，認為20萬鎊周薪仍然「太高」，所以要求佢再降低人工，成為續約一直拖延嘅最大原因。

32歲嘅迪基亞同曼聯嘅合約喺周五(30日)完結，雙方再為新約達成協議機會極低，尤其有沙特阿拉伯球會向迪基亞開出高薪合約挖角。英國《每日郵報》指出，曼聯突然反口拒絕續約，係因為坦哈格對迪基亞能力仍有質疑，雖然坦哈格曾多次公開話希望佢續約，但國際米蘭門將奧拿拿先係佢心儀嘅門將人選。

曼聯依家最大問題係，國際米蘭要求5,000萬鎊(約5億港元)先肯放奧拿拿，而曼聯只預備開出3,000萬鎊(約3億港元)，喺甸恩軒達臣被坦哈格封殺、借將畢蘭特亦已離隊下，曼聯下周開操只係得番37歲老將湯希頓1個一隊龍門候命。