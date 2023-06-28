U21歐國盃　急先鋒法國速擒瑞士

U21歐國盃D組最後一輪，兩戰全勝嘅法國U21大戰瑞士U21，由於瑞士U21同意大利U21都有3分在手，所以呢組仍未有球隊肯定出線。法國U21球員普遍都已經喺5大聯賽立足，實力同經驗都超班，恃質凌人往往率先搶攻，今仗博法國U21[第一隊入球]好路。（Now 630周四凌晨2時45分直播）

被視為奪冠熱門之一嘅「小高盧雞」法國U21星光熠熠，陣中有米高奧利斯、卡利穆恩度、艾迪里等天才球星，連受到多間豪門爭奪嘅蒙彼利埃射手艾爾華希亦要做後備，位置競爭相當激烈，無論邊個擔正都要施展渾身解數爭表現。法國U21自知實力高強，戰術上往往先發制人，近8個U21歐國盃入波，有6個係喺上半場攻入，而且近5仗U21歐國盃都順利先拔頭籌，搶攻能力有保證。

相反，瑞士U21喺比賽早段經常失魂，頭兩輪賽事都係喺早段已經失守，今屆4個失波全部喺上半場出現，今場面對急先鋒法國U21，好大機會被法國U21搶攻打窒，撐法國U21率先入波。

直播表

周四凌晨零時 U21歐國盃 英格蘭U21 Vs 德國U21

Now 630

周四凌晨零時 U21歐國盃 以色列U21 Vs 捷克U21

Now 633

周四2:45am U21歐國盃 意大利U21 Vs 挪威U21

Now 633

周四2:45am U21歐國盃 瑞士U21 Vs 法國U21

Now 630

周四7:30am 美洲金盃 牙買加 Vs 千里達

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周四9:30am 美洲金盃 美國 Vs 聖基茨和尼維斯

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