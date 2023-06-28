奧運7金命運各異！迪素爾全美賽100自出局

擁有奧運7金的美國飛魚迪素爾，周二在美國游泳錦標賽出戰其個人首項即「老貓燒鬚」，在其主項的男子100米自由泳無緣決賽。

26歲的迪素爾上季缺席整個游泳賽季後，重回泳池，爭逐這項作為世錦賽選拔的賽事，然而這位100自奧運金牌得主在個人復出第1擊僅游出49秒42，距離躋身決賽的首8強泳手的時間還差1秒79，而Ryan Held則以47秒63首名躋身決賽。最終Jack Alexy在決賽以47秒93封王，而迪素爾最後排名29位。

迪素爾為此項的奧運衞冕冠軍，而且也是2017及2019年的兩屆世錦賽百米飛魚，同時他也是全美的紀錄保持者，他於2019年游出46秒96的時間保持至今。

至於同樣是奧運7金的女飛魚列迪姬，在800米自由泳則創出佳績，她在頭200米的時間一度貼近個人保持的世界紀錄，最終以8分07秒07刷新大會紀錄，同時也是她自2016年創世績之後，游出最佳的時間。

這個成績也是列迪姬個人的第3最快時間，距離自己保持的世界紀錄8分04秒79僅差不足3秒，「今天狀態的確不俗，但我期望會打破世界紀錄或做任何時間。」列迪姬賽後坦言這個成績至少令她備戰下月世錦賽充滿信心。

今屆世界游泳錦標賽將於7月14至30日在日本福岡上演。