終極一擊！阿仙奴出1.05億鎊等「開飯」

阿仙奴同曼城爭奪迪格蘭賴斯(Rice)去到關鍵階段，據《The Athletic》報道，阿仙奴周三(28日)第3度向韋斯咸報價，開出破球會紀錄嘅1.05億鎊(約10.46億港元)轉會費收購，消息指雙方就付款細節進行協商，如果曼城唔再出價，阿仙奴有望成功「開飯」。

曼城日前開出總值9,000萬鎊(約9億港元)轉會費，被韋斯咸拒絕後，阿仙奴決定加碼開出1.05億鎊，據報已達到韋斯咸心目中嘅價位，不過兩間球會仍然就付款期數、獎金方案等細節進行磋商，亦唔排除曼城會再次出價，預料呢場爭奪戰會喺日內有定案。

英國傳媒報道，迪格蘭賴斯決心為阿仙奴效力，阿仙奴領隊阿迪達亦視呢位中場為頭號目標，如果最終成事，轉會費將打破阿仙奴7,200萬鎊(約7.2億港元)買尼高拉斯比比嘅舊轉會紀錄，不過英超史上最高轉會費，仍然係車路士今年初用1.06億鎊收購安素費南迪斯。