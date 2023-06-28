輪換試陣Vs喪攻求生　英德大騷娛賓

U21歐國盃C組第3輪上演英德大戰，英格蘭對德國。英格蘭兩戰全勝已提早出線，而且鎖定首名，主帥卡斯利可能輪換，準備嚟緊嘅淘汰賽，反觀德國兩戰僅得1分，今場必須擊敗英格蘭才有一線生機，撇開勝負唔講，雙方對賽經常出現大比數，近6次交手5次開3球或以上，2.5球入球大捧得過。（Now 630周四凌晨零時直播）

英格蘭今屆陣容鼎盛，居迪斯鍾斯、積及藍斯、安東尼哥頓、安祖高美斯、伊美路維組成強勁攻擊線，攻力有保證，小組頭兩仗伊美路維累積攻入兩球，安東尼哥頓、積及藍斯都有士哥，雖然已篤定首名出線，但今仗遇上老對手德國，就算進行輪換，但都唔會太放鬆而放虎歸山，繼續打進攻足球，力爭3連勝。

上屆盟主德國開局唔順，「小日耳曼戰車」首輪只能1比1賽和以色列U21，期間兩度射失12碼，實在欠運，次輪對捷克，完場前3分鐘慘遭絕殺輸1比2，搞到瀕臨出局邊緣，今仗火併爭標最大勁敵英格蘭，除咗一定要贏，仲要寄望捷克輸畀以色列，然後要同以色列計得失球，計贏先可以出線，難度極高。

現時形勢，德國只能豁出去喪攻，全力爭勝再望天打卦，而世仇之一嘅英格蘭亦唔會讓路，加上對賽往績旺開大，2.5球入球大值得追捧。