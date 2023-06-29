【官宣】夏維斯入「廠」　改踢新位置

夏維斯將會繼續着最喜愛的29號球衣。

英超勁旅阿仙奴今夏第一簽誕生，正式宣布由車路士簽入夏維斯，據悉轉會費為6,500萬鎊(約6.4億港元)。兵工廠領隊阿迪達透露，將會安排呢位24歲德國國腳墜後踢中場位置，預料可以進一步提升球隊進攻力，下季捲土重來，強勢挑戰曼城王者地位。

阿仙奴上季後勁不繼，痛失英超錦標，球會痛定思痛，準備今夏豪擲2億鎊(約19.8億港元)增兵，並迅速出手收購夏維斯。主帥阿迪達對呢位新兵充滿期望，並已經為佢安排新角色：「夏維斯係1位非常高質素嘅球員，踢法好聰明，佢可以為阿仙奴中場注入強大力量，好歡迎佢加入呢個大家庭，期待佢參與季前備戰訓練。」

夏維斯出身於利華古遜青訓系統，佢效力呢支德甲球隊期間，主要踢進攻中場，但3年前轉投車路士之後，經常被安排踢前鋒，發揮麻麻，其中上季英超上陣35場僅入7球，根據阿迪達言下之意，相信會安排夏維斯踢番中場。

事實上，阿仙奴正前鋒位置，加比爾捷西斯屬於不二之選，翼鋒有布卡約沙卡、加比爾馬天尼利、李安度杜沙特，所以夏維斯亦只能墜後，同馬田奧迪加特，以及即將加盟嘅迪格蘭賴斯合組中場線。

夏維斯將會繼續着最喜愛嘅29號球衣，佢話：「可以加盟阿仙奴，感覺實在太興奮，球會有悠久歷史，希望喺呢度取得好多重要成就，大家可以感受到阿仙奴球員鬥志非常頑強，以前每次同佢哋交鋒，都非常難踢，好期待同新隊友及教練團人員合作。」夏維斯效力車路士期間，曾經奪得2020/21年球季歐聯冠軍，阿仙奴下季將重返歐聯，佢揚言要協助球隊一嘗呢項大賽冠軍滋味。