曼城退出爭購　阿仙奴搞掂埋賴斯

阿仙奴繼宣布簽入夏維斯之後，下一位加盟球員極大機會係韋斯咸中場迪格蘭賴斯，根據英國各大傳媒報道，曼城已經退出爭購呢位24歲英格蘭國腳，韋斯咸以價高者得原則，同意兵工廠提出嘅1.05億鎊(約10.4億港元)報價，相信短期之內會完成交易，迪格蘭賴斯亦會成為阿仙奴史上最高身價球員。

曼城日前報價9,000萬鎊(約8.9億港元)被韋斯咸拒絕之後，決定退出競爭，至於阿仙奴唔肯放棄，第3次報價，開出1億鎊固定轉會費及500萬鎊浮動獎金，終於獲韋斯咸接受。

韋斯咸願意放人，除咗阿仙奴出價高之外，另一個重要原因係迪格蘭賴斯周三(28日)通知會方，自己希望入「廠」。據悉呢位防守中場已經同兵工廠達成個人待遇條款，將會獲得25萬鎊(約248萬港元)周薪，領隊阿迪達更加視佢為未來隊長。

迪格蘭賴斯曾經先後喺車路士同韋斯咸青年軍受訓，年僅17歲就為韋斯咸一隊上陣，至今245次披甲入15球，協助球隊奪得今屆歐協聯冠軍，亦係「錘仔幫」近58年首項歐洲主要大賽冠軍。

現時兩間球會仲有一個小分歧，阿仙奴希望分5年支付轉會費，但韋斯咸要求2025年前還清，但相信唔會影響交易，韋斯咸主帥莫耶斯希望獲得呢筆巨額轉會費之後，大肆增兵，建立更強大陣容。