U21驚現複雜「三角關係」　瑞士大敗都出線

周四(29日)凌晨U21歐國盃進行最後一輪分組賽，D組出現複雜「三角關係」，瑞士U21、意大利U21、挪威U21同得3分，需要計算3隊之間對賽成績，結果瑞士雖然大以1比4敗於榜首法國U21腳下，仍然憑對賽成績「多入1球」，取得次名出線資格。

賽前意大利U21備受睇好可以贏到2戰2敗嘅挪威U21，點知卻爆冷，挪威U21小勝1比0，同組另一場，法國U21以4比1大炒瑞士U21，取得3戰3勝以首名出線。

最終出現瑞士U21、意大利U21、挪威U21同得3分情況，需要計算3隊之間對賽成績，咁啱瑞士贏過挪威、意大利贏過瑞士，但又不敵挪威，結果對賽分數、對賽得失球差都一樣。不過，瑞士對賽總入球有4球，意大利入3球，挪威入2球，瑞士U21成為最後贏家，晉級8強對西班牙U21。

同日C組賽事，賽前已穩奪出線權嘅英格蘭U21並冇留力，以2比0擊敗德國U21，3戰全勝首名出線，兼將上屆冠軍德國U21踢出局。以色列U21以1比0險勝捷克U21，以次名出線。

U21歐國盃8強全部誕生，對賽形勢如下:

格魯吉亞U21 Vs 以色列U21

西班牙U21 Vs 瑞士U21

英格蘭U21 Vs 葡萄牙U21

法國U21 Vs 烏克蘭U21