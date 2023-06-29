【官宣】麥迪臣加盟熱刺　暗中刪除黑歷史「洗底」

熱刺喺轉會市場有重大收穫，正式宣布以4,500萬鎊(約4.46億港元)轉會費簽入李斯特城中場占士麥迪臣，雙方簽約5年。呢位26歲英格蘭國腳被揭係「反熱人士」，曾於社交網發文踩熱刺，但日前已經暗中刪除有關貼文「洗底」。

由於李斯特城降落英冠，多位主力紛紛離隊，被譽為最重要資產嘅占士麥迪臣，一度成為紐卡素同熱刺爭奪目標，紐卡素早前簽入AC米蘭中場辛度東拿利，退出競爭，令熱刺可以「平價」買到占士麥迪臣，身價比1年前低超過40%，熱刺真係執到寶。

占士麥迪臣剛過去球季英超上陣30場入10球及9次助攻，加盟熱刺之後，將獲得17萬鎊(約168萬港元)周薪。不過，占士麥迪臣被網民發現佢本身好憎熱刺，其中2012年曾於社交網Twitter發文嘲諷當時熱刺球星加里夫巴利係猴子，並指前阿仙奴中場韋舒亞實力更勝巴利10倍。2013年，占士麥迪臣又係Twitter發文，話希望當時利物浦前鋒蘇亞雷斯射爆熱刺。

占士麥迪臣加盟熱刺前夕，已經刪除有關貼文，但由於已被網民截圖，想「洗底」冇咁容易，恐怕日後好難面對熱刺球迷。