美洲金盃　卡塔爾搶首入拉唔住

美洲金盃B組，兩支首輪輸波嘅球隊對碰，卡塔爾惡鬥洪都拉斯。兩隊如果想出線，今場非勝不可，不過洪都拉斯防守不濟，近8場得2仗冇失波，另外6場更係先被攻陷一隊，卡塔爾有望先開紀錄，推介卡塔爾第一隊入球。(無綫myTV SUPER周五早上7時45分直播)

卡塔爾今年2月由前葡萄牙及伊朗國家隊領隊奎羅斯接手，上屆佢哋同樣有參戰美洲金盃，分組賽以2勝1和出線，更殺入4強。不過今屆首戰就輸波，雖然鬥海地20分鐘先開紀錄，但點知臨完上半場輸個12碼，更喺補時7分輸埋絕殺，全失3分非常唔抵。卡塔爾今場對住洪都拉斯心理上有優勢，上屆分組賽對陣贏2比0，去年一場熱身賽亦都小勝1粒，擺明食住對手。

洪都拉斯喺金盃成績一般，上場畀墨西哥大炒4蛋，近3場輸晒，失9球只入過1粒。佢哋防守超差，集中力不足，經常畀對手入波，近8場賽事有6次先失波，而且佢哋對亞洲球隊往績亦唔掂，上次擊敗亞洲兵已經係2006年1比0擊敗中國，今場應該好快畀卡塔爾攻陷，捧主隊第一隊入球。

直播表

周五7:45am 美洲金盃 卡塔爾 Vs 洪都拉斯

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周五10:00am 美洲金盃 海地 Vs 墨西哥

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