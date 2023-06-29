行爸爸意甲之路　添莫菲韋亞加盟祖記

意甲勁旅祖雲達斯即將簽入「星二代」添莫菲韋亞，根據意大利傳媒報道，祖記已經同里爾達成協議，出價1,200萬歐元(約1億港元)轉會費收購呢位23歲翼鋒。添莫菲韋亞屬於名將之後，爸爸韋亞係AC米蘭名宿兼利比里亞現任總統，「小韋亞」今次登陸意甲，追隨老竇昔日成名之路。

「老韋亞」曾經效力巴黎聖日耳門(PSG)、AC米蘭、曼城等球會，最威水係1995至2000年效力A米期間，獲得金球獎及世界足先生。至於添莫菲韋亞喺PSG出道，但發展唔及爸爸，曾被外借去些路迪，4年前轉投里爾，表現一直平平無奇，合共上陣107場只入8球及8次助攻，上季為披甲32場更加冇波入。

因此，祖雲達斯今次決定簽入添莫菲韋亞，受到唔少質疑，一般預料教練阿里基只會安排添莫菲韋亞做副選，唔可以同「老韋亞」昔日效力AC米蘭相提並論。

值得一提，有別於爸爸踢利比里亞國家隊，添莫菲韋亞喺美國出世，佢亦選擇代表美國國家隊，並有份出戰上年世界盃。