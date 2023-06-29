港籃赴澳洲集訓友賽兩場　為亞運練兵惠龍兒歸隊　

香港籃球代表隊今日（29日）起程赴澳洲布里斯班進行集訓，期間約戰當地NBL 1聯賽球隊友賽兩場，務求加強磨合寓賽於操，而征戰東亞超級聯賽的「最強中鋒」惠龍兒此行亦有隨隊，有機會首次與卜聿揚試組雙塔陣。

此行共有13名球員赴澳，當中8人是今年二月亞盃外預賽次輪班底，葉耀邦、梁嘉顯、鄧志恒、徐遠成、卜聿揚、胡卓斌、徐遠征及蔡再懃，另外5人包括蘇志樂、連浩駿、黃律堯、陳怡富及惠龍兒，值得一提是，梁兆華及楊睿騏因準備NBL開鑼戰撞期而未有隨行。早前表示戰畢今屆亞運後卸下港隊戰袍的三分射手李琪，亦未有參與今次海外集訓。

港籃將與布里斯班球隊Brisbane Capitals隊切磋，該隊參加澳洲NBL 1聯賽，近5仗取得4勝。兩場友賽分別於7月1日及2日分兩天進行。除此之外，港籃還安排了於當地的Logan Metro Basketball Court進行友賽以外的兩次訓練，至7月3日返港。

此外，港籃早前成功在2025亞洲盃外圍賽兩輪預賽中取得出線權，由於FIBA國際籃協為賽事暫定於本年11月設首個窗口期，故今次集訓亦為亞洲盃外作準備。

由於惠龍兒去季加盟灣區翼龍，參戰東超聯賽（EASL）長駐海外，因而缺席了港籃亞盃外預賽。但今次這位2米06中鋒趁EASL第二季尚未開咧之際，歸隊集練，正好與身高2米08、去年底首次入選大港籃的年輕中鋒卜聿揚首次在比賽中合體，有機會合組雙塔窺視效果；加上香港東方另一逾兩米高的中鋒胡卓斌在陣，港籃的身高或不比Brisbane Capitals輸蝕。而由於EASL公布新季將10 月11 日以主客制舉行，賽期與亞運並不相撞，意味着惠龍兒或者有可能為港籃完成10月8日閉幕的亞運後，才回球會報到。而杭州亞運男籃決選名單，亦即將會落實予香港奧委會報名。

港籃名單

名譽領隊: 施維雄拿督、陳瑞添

領隊: 莫耀強

教練: 趙永良

助教: 黃志明

物理治療師: 周順達

球員: 葉耀邦、梁嘉顯、連浩駿、鄧志恒、徐遠成、卜聿揚、蘇志樂、胡卓斌、徐遠征、蔡再懃、惠龍兒、黃律堯、陳怡富