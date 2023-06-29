路爾斯洛慕腳風順　墨西哥劍指冠軍唔留手

周五(30日)早上美洲金盃上演B組次輪賽事，由海地火併中北美洲班霸墨西哥。海地一向踢「快樂足球」，入得又失得；墨西哥之前喺中北美聯失冠，誓要於金盃捲土重來，有利今仗合演入球騷，2.5球大盤咪錯過。(無綫myTV SUPER周五早上10時直播)

海地雖然唔係咩傳統勁旅，但近年喺金盃表現唔曳，之前12屆有8次進身決賽周，其中4次殺入淘汰賽階段，2019年更獲得季軍，超額完成。佢哋以進攻為主，崇尚快樂足球，各項賽事近6仗全勝之餘，狂轟24粒，全開3球或以上，儘管對手只係圭亞那及蒙特塞拉特等魚腩，以及喺金盃首輪以2比1擊敗卡塔爾，不過連場報捷，一班球員信心爆晒棚，加上面對勁旅墨西哥，球員判輸嚟打冇心理包袱，一於同對手鬥攻，希望有意外收穫。

另一邊廂，墨西哥繼上年世盃分組賽出局後，早前中北美聯亦只能獲得季軍，認真失威，如今轉戰金盃必定劍指冠軍，希望挽回面子。墨西哥首輪大炒洪都拉斯4比0，霸氣盡露，中場路爾斯洛慕梅開二度，佢先開紀錄嗰球更係開波僅約50秒，非常搶韁，呢位蒙特雷球員屬東京奧運奪得銅牌成員之一，上年世盃雖然有入選但未曾上陣，今次誓要喺金盃證明自己，必定拚盡。墨西哥為爭取提早出線，必定搶攻唔留手，有利出現入球騷，大盤有計。