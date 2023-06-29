曼聯又輸　金玟哉即將投拜仁

一直有傳今夏加盟曼聯嘅亞洲第一中堅金玟哉，結果就快轉投拜仁慕尼黑，轉會費5000萬歐元(約4.28億港元)，簽約5年，曼聯只能眼白白睇住心儀目標被搶走，現時為止仲係零收購。

26歲嘅金玟哉首季效力拿玻里，即協助球隊重奪意甲冠軍，歐聯殺入8強，被譽為亞洲第一中堅，傳聞佢加盟曼聯已經吹咗幾個月，有報道更指雙方條件傾好晒，年薪900萬鎊簽5年，點知全部都係吹水。

拜仁於本月中加入斟介，短短兩星期就達成協議，轉會專家Fabrizio Romano日前以其招牌標題Here we go！報道，金玟哉早前已同隊友道別，準備離隊，佢同拜仁達成口頭協議，下一步就係同拿玻里商討轉會費，或直接啟動解約金條款，金額為5000萬歐元。

拜仁簽入金玟哉嘅同時，亦會將後衞盧卡斯靴南迪斯出售予巴黎聖日耳門，轉會費索價同樣係5000萬歐元，等於球員換球員，拜仁日前再向曼聯另一目標哈利卡尼出價，同球員傾掂個人條件。至於曼聯，依家仲係得個桔。