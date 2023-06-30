曼聯4度出價獲接納　6,000萬鎊簽美臣蒙特

曼聯夏天增兵出現重大突破，多個權威媒體證實，曼聯同車路士喺周四(29日)就美臣蒙特轉會達成協議，「紅魔鬼」第4度出價達6,000萬鎊(約5.9億港元)，終於獲車路士接納。據報美臣蒙特已同意曼聯近30萬鎊(約297萬港元)周薪嘅5年合約，下周將落實轉會，成為曼聯今夏第1單收購。

24歲嘅美臣蒙特係曼聯領隊坦哈格首要目標，曼聯2個星期前首次出價4,000萬鎊(約3.95億港元)被「秒拒」，之後兩度提高至5,000萬鎊(約4.9億港元)同5,500萬鎊(約5.4億港元)都未能成功，曼聯一度威脅退出斟介，但最終開出5,500萬鎊外加500萬鎊獎金條款，以總值6,000萬鎊轉會成功獲車路士放人。

美臣蒙特依家正度假，下周返英就會進行體測同正式簽約，據報曼聯已經同佢傾掂5年合約，連埋獎金周薪可達30萬鎊。消息指坦哈格視美臣蒙特為戰術核心，佢可以踢般奴費南迪斯嘅「10號」位置，亦可以以「8號」角色同般奴費南迪斯合拍，而且佢可以切換去左翼位置，令拉舒福特可走入中路搵食，令球隊戰術更加靈活。

英國《曼徹斯特晚報》報道，曼聯搞掂美臣蒙特之後，仲有2大重點位置需要增兵，一個係門將位置，主要目標係國際米蘭嘅奧拿拿，另一個位置就係前鋒，哈利卡尼、賀蘭特、高路梅安尼同域陀奧森漢都係傳聞人選之一。