甜心回歸！禾絲妮雅琪復出美網因為兩個孩子

甜心回歸！前世界「一姐」丹麥名將禾絲妮雅琪，退役3年後宣布重回網壇，並計劃復出爭逐今年美網，她揚言重踏戰場的最大動力是來自兩個孩子。

32歲的禾絲妮雅琪在2020年澳網後結束其15年的職業生涯，曾奪2018年澳網女單冠軍兼擁有30個單打錦標的她，下嫁前NBA球員大衞李爾(David Lee)，目前已是兩孩之母。

「過去三年離場球場的日子裡，我彌補了與家人在一起失去的時間，我成為了一個母親，現在有兩個漂亮的孩子，我非常感恩。」禾琪在個人社交平台上載了一張她抱着兒子、拖着女兒的相片，並宣布復出消息：「但我仍然想實現目標，我想給孩子們知道，無論你的年齡或角色如何，都可以去追夢。我們一家決定這是時候了，我要回來玩了，急不及待！」

禾琪接受著名雜誌《Vogue》訪問透露會出戰今年的美網，在本季最後一個大滿貫中亮相，「紐約有一種令人興奮的氣氛，令我愛不釋手，多年來我在那裡都打得很好；加上David在紐約人效力過五個賽季，我們都喜歡那裡。」她更透露明年巴黎奧運都是計劃之內，「我將從蒙特利爾開始，只是為了提升狀態，然後到紐約，之後我將在澳洲幾個月作準備（澳網），巴黎奧運也絕對是一個目標。」

禾琪沒有對自己作任何預測，只相信自己可以在網壇仍有競爭力，「我能夠以最高水平打幾耐?一年、兩年或三年?我不知道，但我知道五年後，當孩子上學時就太遲了；我不想做任何大膽預測，但如果我不相信自己，那就不會有這個決定，我只想顯示自己還有競爭力。」

美網賽會隨即亦宣布給予禾絲妮雅琪外卡，直接參加今年的女單正賽。