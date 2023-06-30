艾珊妮嘉重戰溫網　跟兒子練波享受親子樂

禾絲妮雅琪宣布復出，令女子網壇又熱鬧起來，更多添一位「媽媽級」球手，而另一位「媽媽級」球星白羅斯的艾珊妮嘉則在溫網遇操於親子樂。

曾高居「世一」的艾珊妮嘉目前世界排名19，自從兒子Leo出世後都會跟隨她比賽，而近日他們已抵倫敦，而溫網周五在官方社交平台更上載了艾珊妮嘉與5歲愛兒練波的片段，相當溫馨，而Leo亦打得有板有眼，將來可會是網壇的明日之星。

作為單親媽咪的艾珊妮嘉雖然曾因爭兒子的撫養權令網球事業一落千丈，甚至離開球壇，但有兒子作最強後盾，令她在球壇重拾自信及狀態，33歲的她都曾說過希望用自己的行動教導兒子，日前她贏得了Libema公開賽，賽後更讓兒子走到場上與她分享冠軍喜悅，並由兒子向球迷送上網球，被列為今年溫網19號種子的她，去年因俄烏戰事而被禁參賽，今年捲土重來，期望可以爭取成績。

至於講到最令人難忘的「媽媽級」球星，相信比利時名將克莉絲塔絲（阿金）必然是其中一位。阿金於2008年離開球壇生BB，而產後復出在2009-2010年贏得兩屆美網冠軍，繼而在2011年澳網奪冠，在復出後的短短日子，她收穫了７個女單冠軍，相當厲害，其後她於2012年想再生孩子而選擇退役，至2019年當時36歲的她宣布再復出，但遇上疫情的影響，重返戰場只出戰了五場比賽，於2022年宣告第3次退役。

另外，溫網賽會已公布種子排位，剛升上世界第一的西班牙小天王艾卡華斯及波蘭天后施華德，分別是男、女單頭號種子，而中國的鄭欽文則以第24號種子身份出戰。