梅萊回應溫網海報爭議　直斥重男輕女

溫布頓網球公開賽主辦方早夢在在社交平台，發放1張插畫海報，因圖中未有包括英國球手梅萊，受到爭議，這位球手日前就事件開腔回應，指自己未有出現在畫中不是問題重點，批評該海報重男輕女，以及讓祖高域等贏盡榮耀的名將，位居艾卡華斯身後感覺奇怪。

在海報共畫有15名球手，由樓梯頂端走下，包括9名男子球手，當中打頭陣的有艾卡華斯和仙拿、祖高域、拿度及費達拿等緊隨其後，威廉絲姊妹等女球手就身處更靠後的位置，而曾兩奪溫網冠軍的梅萊未有亮相，惹來梅萊家人抨擊，認為主辦方對梅萊欠缺尊重。

梅萊到日前終於打破沉默，對該海報作回應，指自己未能在海報出現無傷大雅，反指該把女球手畫在較後的位置，有重男輕女之嫌：「這難度不是1場災難嗎？我認為已不需要就這方面再作解釋，相信大家從海報上都會發現這個問題。」

這位3個大滿貫得主亦表示，讓祖高域、費達拿、拿度、波格等名將，畫在艾卡華斯及仙拿兩名年輕球員身後，感覺相當奇怪：「艾卡華斯和冼拿當然是非常出色的球員，但一看有甚麼球手在他們身後，就感覺有少許奇怪吧。」